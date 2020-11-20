Пьяный житель Сургута устроил ДТП на угнанном авто: только из-за этого его удалось поймать сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба силовой структуры.

Отмечается, что патрульный экипаж получил сообщение об аварии на улице Мира. Прибыв на место инцидента, росгвардейцы выяснили, что нетрезвый горожанин врезался в «Range Rover» на иномарке. Как оказалось, ключи от «своего» транспортного средства злоумышленник украл у незнакомого человека, отдыхая в бане.

«На место была вызвана следственно-оперативная группа, задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства и лишен водительских прав. Возбуждено уголовное дело», – информирует пресс-центр Росгвардии.