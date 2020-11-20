Под Сургутом перевернулся БМВ: один человек получил травмы

В Сургутском районе накануне перевернулся БМВ: автомобиль занесло, и водитель не справился с управлением. Инцидент произошел 19 ноября на трассе «Сургут – Нижневартовск». Информацию об этом предоставил пресс-центр окружного ГИБДД.

«Утром на 184 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 21-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ», по предварительным данным, допустил занос своего автомобиля с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы. Следует отметить, что стаж вождения водителя менее 2-х лет», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Напомним, что ранее в Сургутском районе произошел похожий случай: Киа вылетел в кювет. Несмотря на то, что транспорт не перевернулся, пассажира и водителя спасти не удалось.