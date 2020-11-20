В Сургуте планируется масштабный ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов в 2021 году

В 2021 году в Сургуте отремонтируют 12 дворов. Общая сумма финансирования, выделенная на благоустройство из муниципального бюджета, составляет 120 миллионов рублей. Из них порядка 80 млн рублей пойдут на дворы, остальные средства останутся на восстановление внутриквартальных проездов.

О планах на следующий год на комитете думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города поделился Роман Богач, директор департамента городского хозяйства сургутской администрации: «Двигаемся в двух направлениях. Это минимальный перечень, в который входит ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации, освещение, установка скамеек, мусорных урн. А также дополнительный перечень: установка детских игровых, спортивных площадок».

Благоустройство дворовых территорий осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Одним из основных критериев выбора дворов является доля финансирования ремонта собственниками – от 0% до 20%.

Заместитель председатель думы Артем Кириленко обратили внимание чиновников на то, что «необходимо предусмотреть в муниципальной программе снижение ставки софинансирования для пенсионеров». Предложение городские чиновники услышали, обещали отреагировать.

Согласно списку, опубликованному на сайте администрации города, в программу включено 92 многоквартирных дома. На 2021 год в очереди стоит 22 мкд. Первые 12 распределились таким образом:

1. Крылова, 25

2. Энтузиастов, 47

3. Крылова, 35

4. Ленина, 65

5. Ленина, 28

6. Привокзальная, 4Б

7. Энергетиков, 31

8. Энергетиков, 33

9. Проспект Комсомольский, 36

10. Пролетарский, 7/1

11. Чехова, 20

12. Островского, 16