16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0120   EUR  90,2643  

Новости

Больше новостей
При праздновании Нового года вы будете учитывать фактор пандемии коронавируса?
Комментировать
0
Новогоднее убранство города должно быть сделано:
Комментировать
0
Обработка подъездов жилых домов раствором против Covid-19 - это:

Эффективная мера 50%

Профанация 44.4%

Не знаю 5.6%

Всего голосов: 18

Комментировать
0
Больше опросов

​120 млн направят на благоустройство сургутских дворов и проездов

В Сургуте планируется масштабный ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов в 2021 году

​120 млн направят на благоустройство сургутских дворов и проездов
Фото siapress.ru

В 2021 году в Сургуте отремонтируют 12 дворов. Общая сумма финансирования, выделенная на благоустройство из муниципального бюджета, составляет 120 миллионов рублей. Из них порядка 80 млн рублей пойдут на дворы, остальные средства останутся на восстановление внутриквартальных проездов.

О планах на следующий год на комитете думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города поделился Роман Богач, директор департамента городского хозяйства сургутской администрации: «Двигаемся в двух направлениях. Это минимальный перечень, в который входит ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации, освещение, установка скамеек, мусорных урн. А также дополнительный перечень: установка детских игровых, спортивных площадок».

Благоустройство дворовых территорий осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Одним из основных критериев выбора дворов является доля финансирования ремонта собственниками – от 0% до 20%.

Заместитель председатель думы Артем Кириленко обратили внимание чиновников на то, что «необходимо предусмотреть в муниципальной программе снижение ставки софинансирования для пенсионеров». Предложение городские чиновники услышали, обещали отреагировать.

Согласно списку, опубликованному на сайте администрации города, в программу включено 92 многоквартирных дома. На 2021 год в очереди стоит 22 мкд. Первые 12 распределились таким образом:

1. Крылова, 25

2. Энтузиастов, 47

3. Крылова, 35

4. Ленина, 65

5. Ленина, 28

6. Привокзальная, 4Б

7. Энергетиков, 31

8. Энергетиков, 33

9. Проспект Комсомольский, 36

10. Пролетарский, 7/1

11. Чехова, 20

12. Островского, 16


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 09:25, просмотров: 410, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 3040
  2. ​Маски не снимем до 2022 года 1619
  3. ​В Югре из-за пандемии коронавируса ускорилась инфляция 1234
  4. Покурили и умер: в Сургуте выясняются обстоятельства смерти пассажира ВАЗа 1231
  5. ​Югорчане платят взносы за капремонт и остаются должниками 1151
  6. ​Больше мертв, чем гей 1093
  7. ​Вартовчанки лишились денег, доверившись лже-сотрудникам Пенсионного фонда России 1074
  8. Новогодние огни в Сургуте зажгут через две недели 937
  9. ​Выплаты, пособия, «Коробки добра» – как Югра в пандемию поддержала более чем 400 тысяч своих нуждающихся граждан 911
  10. ​Государство: «Уж больно вы умные! Сидите там и сопите в свои маски. Мы тут лучше знаем, что и как!» 899
  1. Двух сургутянок изнасиловали парни, которых позвали чинить дверную ручку 6334
  2. ​Сквера на улице Восход в Сургуте не будет. Там вырастут две высотки 6270
  3. ​В Югре вахтовиков допустят до работы без обсервации 4919
  4. Жительницу Нефтеюганска наградили за спасение ребёнка, сорвавшегося со скалы в Башкирии 4631
  5. ​Югорский росгвардеец по ошибке стал героем «Пикабу» 4562
  6. ​Не выдержал переезда: в Югре гараж свалился с тягача на дорогу 3840
  7. ​Жители Нижневартовска на несколько часов останутся без интернета 3795
  8. ​Крупнейшая авиакомпания Югры встанет на крыло «Победе» 3649
  9. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 3519
  10. ​В Югре COVID-19 подтвержден у еще одного главы муниципалитета 3369
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34470
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19913
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15646
  4. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14413
  5. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13755
  6. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13443
  7. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 13355
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 12699
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 11513
  10. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 11354

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика