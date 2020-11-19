В Горсвете Сургута прокомментировали казус со штрафами за отсутствие нарушений ПДД

В Сургуте автомобилисты начали получать «письма счастья» за нарушения правил дорожного движения, которые не совершали. «Фантомные» нарушения фиксировали камеры на перекрестке улицы Киртбая и Югорского тракта у ТЦ «Лента» после того, как на этом участке дороги разрешили поворачивать налево с двух полос и соответствующим образом настроили камеры.

Жалобы водители публикуют в социальных сетях. «Камера долбит штрафы, а знаки разрешают там поворот налево со второй полосы. Куда оспорить?», – поделился проблемой один из подписчиков паблика «К-Информ» во «ВКонтакте». Под постом еще несколько человек рассказали, что им также пришли штрафы за аналогичное нарушение.

Перенастройкой светофора занимался «Горсвет». Директор предприятия Станислав Кузнецов сообщил, что в данный момент камеры отключены для перенастройки. «Получился такой казус, я надеюсь, что больше такие вещи не повторятся. Сейчас этим занимается ЕДДС, они все эти вопросы решат. Необходимые документы в округ будут направлены. Данный нюанс будет устранен, я думаю, что никто не потерпит каких-либо убытков», – подчеркнул он.