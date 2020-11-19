Праздничная иллюминация в Сургуте начнет работу в начале декабря

Через две недели Сургут засияет новогодними огоньками: об этом на сегодняшнем брифинге для журналистов сообщил директор СГМУЭП «Горсвет» Станислав Кузнецов.

«Через полторы-две недели город украсят иллюминацией к Новому году окончательно и жители смогут насладиться праздничными огоньками. Помимо этого, наша компания займется подсветкой ледовых городков, скульптур, проверит консоли на фонарях перед включением», – поделился глава городского предприятия.

Отметим, что подготовка к главному празднику года в Сургуте идет полным ходом – вскоре начнут свою работу уличные ледовые корты и снежные городки. Также культурные учреждения готовят афишу мероприятий, которые в этот раз из-за пандемии коронавируса пройдут онлайн.