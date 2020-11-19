В Сургуте умер еще один человек после употребления наркотиков

В Сургуте после употребления наркотиков скончался 38-летний мужчина. «Скорую» вызвал приятель погибшего. Силовики криминала в произошедшем пока не усматривают, однако не исключают вероятность проверки.

О гибели сургутянина сообщило «К-Информ»: «Прибывшая на остановочный карман бригада скорой помощи, у поворота на Белый Яр, констатировала смерть пассажира ВАЗ-2112 которая стояла на аварийке. Как пояснил водитель они покурили с погибшим и он уснув, не пришёл в сознание».

В пресс-службе СУ СКР по Югре отметили, что материалы этого дела еще не переданы в производство ведомства: «По предварительным данным, смерть ненасильственная, криминала нет».

Ранее следователи начали проверку по факту смерти трех сургутян, которые, по предварительным данным, отравились наркотическим веществом. 10 ноября в квартире одного из домов на улице Губкина были обнаружены трупы мужчины и женщины, в подъезде на Университетской – труп мужчины. В ведомстве подчеркнули, что расследование этих смертей не объединено в одно производство.