Трех жителей Сургута подозревают в групповом изнасиловании

Три молодых сургутянина подозреваются в групповом изнасиловании: на данный момент суд рассматривает возможность отправить горожан под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СК Югры.

По версии следствия, 16 ноября парни, будучи в нетрезвом виде, оказались в квартире одной из потерпевших, где надругались над одной женщиной и совершали иные действия сексуального характера уже над обеими. Однако одной горожанке удалось сбежать и привести помощь. Отмечается, что злоумышленников хозяйка жилья пригласила отремонтировать дверную ручку.

«Подозреваемые пытались в спешке покинуть место преступления, но оставили в квартире предметы одежды и нижнего белья. На данный момент они задержаны находившимися недалеко от дома сотрудниками вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО-Югре. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе следственного комитета Югры.