Власти Сургута запустили опрос по предпочтениям локаций ледовых экспозиций

Места для размещения ледовых экспозиций сургутяне могут выбрать уже сегодня. Ранее власти города заявляли, что хотят узнать мнение горожан на этот счет. Пожелания обещали учесть и даже выделить дополнительное финансирование на организацию ледовых городков, если потребуется. Пока на эти цели запланировано порядка восьми миллионов рублей.

Проголосовать за ту или иную территорию можно по ссылке. В список включили как традиционные места для новогодних гуляний, так и новые объекты. В нем представлено 11 зон. Каждый участник опроса может выбрать только три понравившихся локации.