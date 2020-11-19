Власти Сургута запустили опрос по предпочтениям локаций ледовых экспозиций

Места для размещения ледовых экспозиций сургутяне могут выбрать уже сегодня. Ранее власти города заявляли, что хотят узнать мнение горожан на этот счет. Пожелания обещали учесть и даже выделить дополнительное финансирование на организацию ледовых городков, если потребуется. Пока на эти цели запланировано порядка восьми миллионов рублей.
Проголосовать за ту или иную территорию можно по ссылке. В список включили как традиционные места для новогодних гуляний, так и новые объекты. В нем представлено 11 зон. Каждый участник опроса может выбрать только три понравившихся локации.
- Территория перед главным корпусом Сургутского государственного университета - пр. Ленина, 1
- Территория площадки в пойме реки рядом с Храмом Преображения Господня
- Территория площадки, отведённой под строительство Храма Святой Троицы и сквера- пр. Мира, 19
- Территория площадки у кинотеатра «Аврора» - пр. Ленина, 47
- Территория площади Советов - ул. Энгельса, 8
- Территория парковки спорткомплекса «Олимп» по ул. Университетская
- Территория сквера в микрорайоне 31
- Территория сквера (рядом с городским культурным центром) по ул. 30 Лет Победы.
- Территория парковки возле сквера "Кедровый Лог"
- Территория сквера в микрорайоне 23 - ул. Мелик-Карамова, 57а
- Территория площадки у городского театра - ул. Привокзальная, 3/1