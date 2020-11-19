В Сургуте два водителя в один день повредили чужие авто и скрылись

В Сургуте ищут водителей, которые на прошлой неделе устроили ДТП и скрылись. Оба инцидента произошли 15 ноября, на данный момент ГИБДД ищет очевидцев аварий.

Первое столкновение произошло в 17:00 на улице Ивана Захарова: неустановленный водитель совершил наезд на «Хендай Солярис» и повредил чужое авто и уехал. Марка транспортного средства виновника ДТП и номера на сегодняшний момент не установлены.

Второй инцидент случился на Нефтеюганском шоссе в 22:15. Неустановленный водитель на неустановленном авто допустил наезд на «Тойоту Алтеза». Повредив транспортное средство, виновник аварии уехал в неизвестном направлении.

«Очевидцев данных ДТП просим обратиться в ГИБДД г. Сургута в дежурную часть или по телефонам: 76-10-01, 002 или 76-10-47», – проинформировали в пресс-службе ГИБДД Сургута.