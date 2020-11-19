В Сургуте изменился адрес отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам

Отделение органа, исполняющего в Сургуте государственный надзор за маломерными судами и обеспечивающий безопасность людей на водных объектах, переехало в другое здание.

Теперь получить спектр государственных услуг от центра ГИМС в Сургуте можно по адресу ул. Фармана, Салманова, 4. Контактный телефон для связи 8(3462) 25-64-55.

Часы работы отделения:

понедельник – четверг 08:30 – 18:15

Пятница – 08:30 – 17:00

Обед 12:30 – 14:00

Часы работы отдела группы регистрационных и экзаменационных работ: