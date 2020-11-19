Жители Сургута продолжают оставлять свои жалобы на бродячих собак

Сургутянин, проживающий на улице Крылова, вновь обратил внимание на проблему бродячих собак. В сообществе «К-Информ» он опубликовал видео, на котором видно, как беспризорные животные громко лают и бесятся в жилом дворе, а мимо них пробегает ребенок.

«Дети идут в школу перебежками. Потому что семь этих псин ходят здесь. Рядом детский сад, а дети ходят в школу», — комментирует ситуацию автор видео.

Такая проблема возникла в городе, да и по всей России, из-за нового федерального закона «Об ответственном обращении с животными», согласно которому сотрудники службы отлова регулируют численность собак посредством метода ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место обитания. Усыплять животных теперь запрещено. Всех проверенных псов доставляют туда, откуда отловили.

Несмотря на то, что чипированные собаки считаются не опасными играть с ними все равно не стоит. Если вы встречаете собаку — просто проходите мимо нее, а если пес без бирки — необходимо звонить в службу отлова и держаться от него подальше, так как животное может быть опасным. Чтобы защитить себя, кинологи советуют в первую очередь подойти спиной, например, к стене, дабы собака не смогла напасть — бродячие псы не атакуют в лицо, только сзади.

В округе уже были случаи нападения бродячих собак на детей: около месяца назад стая крупных животных окружила детей, которые не могли сдвинуться с места пока звери не отвлеклись.