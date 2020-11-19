В Сургутнефтегазе действуют новые меры борьбы с коронавирусом

Сотрудники крупнейшей нефтяной компании страны с головным офисом в Сургуте обедают по новым правилам. Фотография обедающих сотрудников нефтегазодобывающей компании появилась в аккаунте агентства «К-информ». На ней видно, что на обеденных столах появилась конструкция, исполняющая роль защитного экрана. Один стол предназначен для двух человек, сидящих напротив. Расстановка посадочных мест организована с соблюдением безопасной дистанции.

Такие меры борьбы с коронавирусом в ПАО «Сургутнефтегаз» удивляют горожан, которые активно выражают свое мнение в комментариях к фото.

В пресс-службе компании пояснили, что проводится комплекс мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции в соответствии с приказом главного санитарного врача России.

Источник siapress.ru рассказал, что Сургутнефтегаз ждет поставку специальных защитных экранов из оргстекла, которые обеспечат безопасность во время приема пищи и позволят лучше видеть сидящего напротив человека.