Смертность в Сургуте выросла на 27 процентов по сравнению с 2019 годом

За первые десять месяцев 2020 года смертность в Сургуте выросла на целых 27% и составила 2831 случай. Такие данные озвучила начальник городского управления загс Татьяна Макарова в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

При этом стоит отметить, что наравне с возросшей смертностью сократилась рождаемость.

В текущем году на свет появилось 2512 девочек и 2528 мальчиков. В общей сложности 5040 малышей. Однако буквально пару лет назад в перинатальном центре Сургута рождалось до 8000 младенцев в один календарный год.

Эту тенденцию начальник органа загс объясняет вполне логично: «Сегодня вступают в брак и, соответственно, рожают детей те, кто сам родился в 1990-е годы, в период демографического спада».

Самые популярные имена среди сургутских детей в 2020 году: Анна, Мария, София, Артем, Михаил и Александр. Самые редкие – Апполинария, Патриция, Белла, Демьян, Рудольф и Авраам.