16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9268   EUR  90,2314  

Новости

Больше новостей
Новогодние каникулы в 2021 году следует...

сократить 19.3%

удлинить 29.2%

оставить неизменными 49%

не знаю 2.6%

Всего голосов: 192

Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутяне стали чаще умирать и реже рождаться

Смертность в Сургуте выросла на 27 процентов по сравнению с 2019 годом

​Сургутяне стали чаще умирать и реже рождаться

За первые десять месяцев 2020 года смертность в Сургуте выросла на целых 27% и составила 2831 случай. Такие данные озвучила начальник городского управления загс Татьяна Макарова в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

При этом стоит отметить, что наравне с возросшей смертностью сократилась рождаемость.

В текущем году на свет появилось 2512 девочек и 2528 мальчиков. В общей сложности 5040 малышей. Однако буквально пару лет назад в перинатальном центре Сургута рождалось до 8000 младенцев в один календарный год.

Эту тенденцию начальник органа загс объясняет вполне логично: «Сегодня вступают в брак и, соответственно, рожают детей те, кто сам родился в 1990-е годы, в период демографического спада».

Самые популярные имена среди сургутских детей в 2020 году: Анна, Мария, София, Артем, Михаил и Александр. Самые редкие – Апполинария, Патриция, Белла, Демьян, Рудольф и Авраам.


нравится (17) не нравится (2)
Сегодня в 10:05, просмотров: 426, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:21
Вот к чему ведет самоизоляция, к депрессии и как следствие к повышению смертности и снижению рождаемости.
tdn
не нравится
Сегодня в 10:49
При чем тут депрессии?? Народ от ковида мрет, а статистика вся в розовом..
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:13
Что- что, а объяснять низкую рождаемость демографическим спадом чиновники научились. Нет, не демографические причины прошлых лет, а состояние нашего общества и отношение к семье есть причина снижения рождаемости. Даже появление одного ребёнка в семье порождает тупиковые ситуации. Как жить? На что жить? В магазин пойдёшь одной тысячи мало. А что получает молодая мама? Какое пособие? А за первого ребёнка до 2020 года вообще не платили. А сейчас ковид наступил. Только коммунистический режим благоприятствовал высокой рождаемости. При среднем бедной по стране жизни по сравнению с сегодняшним уровнем жизни, не боялись и рожали, воспитывали детей и «выводили» в люди. Потому, как была забота о детях со стороны государства. Сейчас все повесили на родителей. «Государство ничего вам не должно». Этим все объясняется, а не демографическими «ямами».
Iriska tdn
не нравится
Сегодня в 12:37
ой, ладно, от чего только не мрёт народ, а вслух говорят только про ковид. От туберкулёза перестали умирать? Пневмонии нынче только от ковида? Грипп исчез, от него больше не умирают? сердечно-сосудистые все излечились автоматически с приходом "главной угрозы" ? Самоубийства прекратились (где-нибудь Вы видели статистику об этом)? А депрессии, стресс, страх и настроение вообще здесь везде при чём. Спросите докторов о взаимосвязи жизненного настроя и заболеваний, пусть вам авторитетные люди расскажут.
Показать все комментарии (4)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорский росгвардеец по ошибке стал героем «Пикабу» 2741
  2. ​Как попасть на вахту без обсервации 1798
  3. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 1545
  4. В Сургуте будет организована реставрация исторического объекта 1305
  5. ​Подъезды Сургута вновь будут обрабатывать для предотвращения распространения COVID-19 1296
  6. ​Уехали на рыбалку и пропали: в сгоревшей избе посреди югорской тайги обнаружены два трупа 1093
  7. ​Кажется, я нашла будущего президента 1041
  8. ​Вадим Шувалов: лекарств от COVID19 в Сургуте хватает 998
  9. Уличные хоккейные корты в Сургуте откроются к началу декабря 861
  10. ​Как сделать ипотеку максимально выгодной для себя 842
  1. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 7439
  2. ​Сквера на улице Восход в Сургуте не будет. Там вырастут две высотки 6168
  3. ​Аварийность по ГОСТу: Сургутяне боятся переходить дорогу возле «Союза» 4989
  4. Не те марки: в Нижневартовске арестовали 20 тысяч бутылок водки 4307
  5. ​В Югре вахтовиков допустят до работы без обсервации 4306
  6. Жительницу Нефтеюганска наградили за спасение ребёнка, сорвавшегося со скалы в Башкирии 4076
  7. О нулевом ковидном пациенте-газовике и борьбе за здоровье сургутян. Денис Синенко // ONLINE 3830
  8. Под Нижневартовском легковушка влетела в «КАМАЗ» 3825
  9. ​Не выдержал переезда: в Югре гараж свалился с тягача на дорогу 3727
  10. ​Крупнейшая авиакомпания Югры встанет на крыло «Победе» 3566
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40565
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34332
  3. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19892
  4. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15615
  5. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14382
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13703
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13122
  8. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 12969
  9. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 12322
  10. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 11301

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика