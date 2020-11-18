Власти Сургута утверждают, что нашли финансирование на реконструкцию Дома пионеров

Реконструкция злополучного Дома пионеров будет проведена собственными силами на средства городского бюджета. Об этом заявил на вчерашнем комитете по бюджету думы Сургута заместитель главы города Алексей Жердев. Свое заявление он сделал в ответ на вопрос заместителя председателя думы Артема Кириленко: «Что с Домом пионеров?», когда депутаты и чиновники обсуждали концессионные соглашения на 2021 год.

Чиновник признал, что вопрос восстановления исторического объекта – для города резонансный, в сохранении здания заинтересованы и общественность, и администрация. Рассматривалось несколько вариантов решения заскорузлой проблемы, но, заявил представитель администрации, «этот объект должен быть муниципальным – мы вполне можем справиться собственными средствами с его реконструкцией в ближайшие год-полтора».

К слову, 6 ноября в сургутской мэрии прошла очередная встреча чиновников и общественности с обсуждением проектов реконструкции Дома пионеров. Представленный специалистами управлением капитального строительства вариант не удовлетворил ожидания горожан.

Представители общества старожилов Сургута уже устали от многолетних обещаний чиновников и депутатов. Одним из способов решения проблемы активисты общественной организации считают обращение к президенту РФ.

К судьбе многострадального сооружения пообещали вернуться на следующем комитете думы по бюджету.