В Сургуте катки на открытом воздухе будут работать несмотря на пандемию

В Сургуте к зиме подготовят сразу восемь уличных катков: семь в черте города на улицах Московская, Энергетиков, Энтузиастов, Мечникова, Кукуевицкого, 50 лет ВЛКСМ и на Комсомольском проспекте и один в поселке Юность. На данный момент специалисты ожидают благоприятную погоду – нынешние температурные условия не подходят для подготовки кортов.

«В прошлом году корты начинали заготавливать с 23 ноября, в этом году, скорее всего, этим придется заняться позже. Смотрим прогнозы синоптиков, ожидаем удобного момента. Температура на улице должна быть ниже 20 градусов для заливки, поэтому, скорее всего, корты будут готовы только к первому декабря. Неделю назад температура уже падала до минус 21 градуса, но одного дня явно недостаточно – мы бы физически не успели закончить весь объем работ», – рассказал начальник городского управления физической культуры и спорта Михаил Ющенко.

Представители администрации подчеркивают, что прокат коньков будет стоить 150 рублей за час. Однако на шести кортах можно кататься бесплатно при условии, что у посетителя при себе есть свои коньки. Два катка, расположенные по адресу 50 лет ВЛКСМ и Московская, были отданы предпринимателю и таких «льгот» там не предусмотрено.

Пандемия не станет помехой для желающих покататься на коньках. Корты будут располагаться на открытом воздухе, а это значит, что масок и прочих средств индивидуальной защиты не потребуется. Но так будет не везде: как ранее сообщал председатель городского комитета культуры и туризма Антон Акулов, в ИКЦ «Старый Сургут» примут особые меры, чтобы обезопасить горожан от коронавируса – например, организуют разделение потоков посетителей.

«Введения каких-то ограничений не потребуется: требования относятся только к крытым хоккейным кортам. В связи с этим мы ожидаем повышение интереса людей к уличным каткам», – добавил Михаил Ющенко.

На территории муниципальных катков постараются организовать мини-кафе, но все это зависит от желания предпринимателей. В администрации отмечают, что местные бизнесмены готовы организовать фудкорты на колесах своими силами, но и мэрия не против выделить для них уже готовые места. Тем не менее, уже известно, что подкрепиться можно будет тем, кто решил прокатиться на улицах 50 лет ВЛКСМ и Московская – эту опцию решил добавить сам предприниматель, которому и выделили оба корта. Появятся ли еще кафе в других местах – зависит от количества заявок.

Отмечается, что корты будут работать с восьми утра до десяти вечера. Дети до 14 лет, как ранее сообщалось в распоряжении губернатора округа, не смогут посещать катки без сопровождения родителей или иных законных представителей – специально для этого будет разработан защитный протокол, а также установят видеонаблюдение.

«Безопасность мы обеспечим. Нарушители, если таковые появятся, сначала будут предупреждены, а после с ними разберется полиция», – заявил глава управления.