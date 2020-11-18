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​Как попасть на вахту без обсервации

В компании «Газпром трансгаз Сургут» рассказали, кто будет допущен до работы без двухнедельной изоляции

​Как попасть на вахту без обсервации
Фото: surgut-tr.gazprom.ru

Вахтовые работники, заступающие на производство на предприятиях ХМАО, могут быть освобождены от двухнедельного нахождения в пункте временной изоляции, если они здоровы и имеют антитела к коронавирусу. Соответствующее постановление приняло региональное управление Роспотребнадзора. О том, кого касается этот документ и для чего он разработан, корреспонденту siapress.ru рассказали в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Кто избежит обсервации

На вахту без двухнедельной изоляции смогут выйти те, кто уже переболел коронавирусом и здоров на момент прибытия на вахту.

Вахтовик должен сдать два теста:

ПЦР (самый распространенный вид исследований, при котором биоматериал берут из носоглотки) должен быть отрицательным.

ИФА – тест на обнаружение антител. И здесь важно, чтобы тест показал наличие антител G, которые говорят о том, что человек в прошлом переболел COVID-19. Наличие антител M свидетельствует о том, что человек либо болеет, либо выздоравливает. Такой сотрудник отправится долечиваться, ему даже в пункт изоляции доступ будет закрыт.

До вахты без обсервации допустят только того, кто перенес ковид давно и не представляет угрозы для коллег. Тем же, у кого ИФА-тест не обнаружит антител, придется отправиться в пункт временной изоляции.

То есть для тех, кто не болел коронавирусом, ничего не меняется.

Зачем это в период пандемии?

«Наша компания нацелена на то, чтобы сформировать резерв сотрудников, которые могут работать на производственных объектах без двухнедельной изоляции. Это сокращает период нахождения на вахте, что удобно для работников. И дает возможность компании оперативно направить на производство людей, здоровье которых не вызывает сомнений. Мы осознаем серьезность нынешней ситуации. На данный момент двухнедельное нахождение в пункте временной изоляции – самый эффективный способ предотвращения распространения коронавирусной инфекции на закрытых производственных объектах», – подчеркнули в компании.

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Напомним, что норма об обязательной двухнедельной изоляции вахтовиков действует в Югре с весны 2020 года. Она направлена на снижение распространения вируса внутри коллективов, занятых на непрерывных производствах.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 148, комментариев: 0
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