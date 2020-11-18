В Сургуте из-за пандемии коронавируса усилены меры дезинфекции общественных пространств

В Сургуте с 5 ноября были возобновлены процедуры дезинфекции подъездов. Причиной этому вновь послужила пандемия коронавируса: в округе зарегистрирован рост пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин.

«В Сургуте 1435 многоквартирных жилых домов. В них 6148 подъездов. Каждый из них в период пандемии [коронавируса] подлежит обработке», — рассказал представитель департамента.

Управляющие компании проводят дезинфекцию раз в сутки, и нужно понимать, что обрабатывается не вся площадь подъезда, а только те элементы, которые жители дома используют чаще всего.

«Обрабатываются входные группы подъездов, почтовые ящики, лифтовые кабины, ручки дверей общего пользования и загрузочного навесного клапана мусоропровода», — пояснил Карпеткин.

Для того, чтобы управляющие компании соблюдали все правила дезинфекции с 10 ноября возобновлены проверки выполнения их новых обязанностей. Они проводятся два раза в неделю: во вторник и в четверг.

«У нас в городе есть, как управляющие компании, которые полностью безукоризненно соблюдают все новые правила, так и те, кто недобросовестно выполняет свои обязанности. В марте нам уже удалось навести порядок в этом вопросе. Я думаю, что сейчас мы также добьемся от управляющих компаний полного выполнения своих обязанностей», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что управляющие компании получают средства дезинфекции абсолютно бесплатно: специальный раствор готовит местный «Горводоканал» и передает в пользование.

Кстати:

Дезинфекция проводится и в общественном транспорте. Это происходит непосредственно перед выходом машины на маршрут или по окончанию предыдущего рабочего дня.

«Помимо этого мы рекомендовали перевозчикам выполнять дополнительную обработку транспортных средств на конечных остановках, когда автобус пустой», — рассказывает госслужащий.

Ранее местные перевозчики не входили в перечень тех, кто может бесплатно получить дезинфицирующий раствор, но накануне было принято решение включить их в такой список. Это позволит увеличить число обработок.