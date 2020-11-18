Под Сургутом столкнулись легковушки: пострадали два человека

Накануне, 17 ноября, в Сургутском районе столкнулись две легковушки. К счастью, никто не пострадал, но двое человек получили травмы. Один из автомобилей получил сильные повреждения. Об этом сообщает местная пресс-служба ГИБДД.

«Днем на 78 км автодороги «Сургут – Когалым» Сургутского района, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», по предварительным данным, выехал на полосу «встречного движения» и допустил столкновение с автомобилем «Исудзу», под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Исудзу» и 54-летний пассажир автомобиля «Ниссан» получили травмы», – пишут представители ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано пять ДТП, в ходе которых восемь человек пострадали.