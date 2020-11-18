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​В распоряжение медиков суругутской поликлиники поступил новый «Рено-Логан»

Автопарк сургутской поликлиники №4 пополнился за счет денег из депутатского фонда Ирины Урванцевой

​В распоряжение медиков суругутской поликлиники поступил новый «Рено-Логан»

В автопарке сургутской поликлиники №4 появился новый автомобиль RENAULT LOGAN. Он был приобретен за счет средств из депутатского фонда Ирины Урванцевой.

Она отметила, что на сегодняшний день из-за условий пандемии коронавируса участковые терапевты и педиатры, фельдшеры трудятся «в поле» практически круглосуточно. В связи с пандемией значительно возросло количество выездов врачебных бригад на дом: за 10 месяцев 2020 года число посещений составило более 75 тысяч.

«Специалисты выезжают на дом для оказания помощи югорчанам с раннего утра до глубокой ночи. Нагрузка колоссальная. Пополнение автопарка этого мед. учреждения создает дополнительную возможность комфортных условий работы и повышает мобильность выездных бригад», — рассказала депутат окружной думы, куратор партпроекта «Здоровое будущее» в Сургуте Ирина Урванцева.

Справка:

Городская поликлиника №4 — самое крупное амбулаторно-поликлиническое учреждение города Сургута. Численность прикрепленного населения на сегодняшний день составляет 134 тысячи человек. Территория обслуживания поликлиники № 4 включает не только дома в черте города, но и близлежащие поселки, садово-огороднические товарищества. Всего 53 терапевтических участка и 31 педиатрический. Максимальная протяженность зоны обслуживания поликлиники составляет более 30 км.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 212, комментариев: 6
Комментарии:
mrak lexx
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Сегодня в 11:03
Урванцева предвыборный пиар детектед
Швондер.
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Сегодня в 11:12
Урванцева может сто Бентли купить. Но нахрен надо
Сергей Б
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Сегодня в 11:16
Ну хоть какая-то польза. Все не на «командировку» в теплые страны средства из депутатского фонда потрачены.

С миру по нитке медикам на логан.
Сергей Б
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Сегодня в 11:19
Но лучше бы конечно Бентли купила и за свой счет.

А то опять пиар получается за гос. счет.
Сергей Б
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Сегодня в 11:28
А Ринат Айсин пусть паровоз купит, скоростной. В подарок рабочему классу. А то только рассуждать горазд.

Злая Эллочка
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Сегодня в 11:29
Ирина Александровна, респектище.
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