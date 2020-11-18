Сургут начали украшать к Новому году с площади у филармонии

Сургут начали украшать к Новому году – на площади у филармонии монтируют ёлку. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава города Вадим Шувалов.

«Устанавливаем первую в этом году новогоднюю ёлку. Пора, уже хочется праздничного настроения! Город традиционно начинаем украшать с площади у филармонии.⁣⁣ Считаю важным, что мы не портим лес: 16-метровая ёлка устанавливается уже третий год подряд. Украшения, кстати, тоже бережно хранятся в течение года и достаются к зиме.⁣⁣ Скоро установим ещё две 20-метровых ёлки: в прошлом году они стояли на Возрождении и у СурГУ. Где именно их поставим — уточним в четверг», – говорится в посте градоначальника.

В этом году в Сургуте планируют создать семь ледовых городков. Локации горожане выберут сами из предложенных вариантов. Среди новых мест – центральная площадь на улице Университетской. Опрос проведут на официальном сайте администрации города.

Стоит отметить, что в этом году из-за пандемии коронавируса новогодние праздники состоятся онлайн. От новогоднего антуража сургутские власти решили не отказываться. «У нас год вообще необычным получился, но мы все-таки считаем необходимым построить ледовые городки. Думаем, что на свежем воздухе нужно проводить время и радоваться праздникам», – отметил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин.