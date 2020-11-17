В Сургуте началась подготовка к новогодним праздникам

В администрации Сургута начали подготовку к новогодним праздникам. В 2020 году, несмотря на действующие ограничения и бушующую пандемию, от новогоднего антуража решили не отказываться. «У нас год вообще необычным получился, но мы все-таки считаем необходимым построить ледовые городки. Думаем, что на свежем воздухе нужно проводить время и радоваться праздникам», – отметил Юрий Валгушкин, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута.

В этот раз чиновники как никогда ориентированы на пожелания сургутян. Предложения о том, что и где они хотели бы увидеть обещали учесть при выборе локаций и героев ледяных скульптур. Варианты как традиционные – площадка перед торговым центром «Росич» и сквер Детства у здания бывшего кинотеатра «Аврора», так и совершенно новые – к примеру центральная площадь на улице Университетской. Опрос проведут на официальном сайте администрации города.

К комплексному оформлению планируют приступить 30 ноября. По опыту прошлых лет заметно преображается город только к середине декабря. На новогодний антураж из муниципального бюджета выделено восемь миллионов рублей. Тематикой оформления в этом году станут юбилеи Югры и Союзмультфильма.

Кроме того, культурные учреждения Сургута готовят большую онлайн-программу на новогодние праздники.