В Сургуте массовых мероприятий на Новый год не планируется – почти все развлечения будут онлайн

В Сургуте вовсю идет подготовка к новогодним праздникам – как и всегда, культурные учреждения города составляют развлекательные программы и проводят репетиции. Однако в этом году праздники пройдут немного иначе, все мероприятия будут перенесены в онлайн-формат из-за ограничений, введенных на фоне нестабильной эпидемиологической обстановки.

«В этот раз Новый год пройдет слегка необычно, не в очном формате – запрет на массовые мероприятия продлится вплоть до 31 декабря, мы не можем нарушать окружное постановление. Тем не менее, афиша онлайн-событий готовится», – поделился председатель городского комитета культуры и туризма Антон Акулов.

Тем не менее, уже известно, что два местный музея – художественный и краеведческий – готовят праздничную программу, подходящую как для детей, так и для взрослых. Например, коронавирус не помешает традиционной «Елке на Купеческой», да и выставку полюбившихся карикатур проведут виртуально.

«Сургутский художественный музей покажет коллекцию из 77 зимних сатирических работ, выполненных 39 художниками из разных стран мира. К музеям также подключилась и Центральная библиотека – ее представители проводят конкурс «Рождество на 60 параллели», победители которого получат дипломы», – рассказал глава ведомства.

Музыканты филармонии, в свою очередь, готовятся к концертам. Вот только один из них будет посвящен юбилею округа – в 2020 году Югре исполняется ровно 90 лет. Однако это никак не скажется на подготовке к Новому году – оба спектакля будут доступны уже в первой декаде декабря. Также коллективы ГКЦ «Строитель» покажут спектакли для детей.

«Подключится и «Старый Сургут». Несмотря на то, что очные утренники попали под запрет, они разработали индивидуальные квесты-поздравления. Будет открыта выставка ледовых скульптур, начнет работу каток, но посетителям необходимо соблюдать меры безопасности – соблюдать ту же социальную дистанцию, а сотрудникам центра нужно будет ограничить количество посещений для разделения потоков горожан», – подчеркнул Антон Акулов.