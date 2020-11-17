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Юные сургутяне получат возможность заниматься в секциях бесплатно

Все больше организаций допобразования Сургута получают дотации за участие в государственной программе

Юные сургутяне получат возможность заниматься в секциях бесплатно
фото: siapress.ru

Дети до восемнадцати лет в Сургуте смогут получать дополнительное образование за счет государства – об этом на онлайн-брифинге для журналистов заявила заместитель директора городского департамента образования Ольга Иванова. Такая инициатива будет реализована в форме сертификата, которым родители смогут оплачивать занятия детей в секциях.

«Программа «Успех каждого ребенка» входит в национальный проект «Образование», целью которого является повышение квалификации педагогов, вовлечение детей в культуру, спорт, изучение технологий, а также увеличение занятости детей с ограниченными возможностями во внеклассных занятиях, в том числе дистанционных», – прокомментировала замглавы ведомства.

К проекту могут подключиться не только государственные учреждения допобразования, но и частные. Для этого последним необходимо получить лицензию на то направление деятельности, на которое они хотят получить государственную дотацию.

«Более 20 муниципальных организаций уже стали участниками проекта, в реестр также внесены 12 частных. Уже 8009 детей получили данные сертификаты и теперь они могут получать образование бесплатно. Думаю, нужно ориентироваться не на количество секций, в которые будет ходить ваше чадо, а на значимость этих занятий для самого ребенка», – подчеркнула Ольга Иванова.

Отмечается, что номинал сертификата определяется регионом, однако им можно будет оплачивать от двух до четырех кружков ежемесячно в зависимости от стоимости занятий. Получить его довольно просто – достаточно оставить заявку на портале персонифицированного дополнительного образования ХМАО-Югры, распечатать заявление, расписаться и отдать в выбранное учреждение.

На сегодняшний день к программе подключились 42 российских субъекта, до конца 2023 года каждый муниципалитет страны должен будет стать участником этого проекта. Что касаемо Югры, то уже к середине декабря каждый район и город нашего региона обязан войти в эту систему и максимально отразить занятых в учреждениях дополнительного образования детей.

«Такая мера поддержки даст родителям возможность узнать о бюджетных программах и дать хорошее дополнительное образование своему ребенку. Считаю, что до Нового года все дети от пяти до восемнадцати лет будут числиться в этой системе. Надеюсь, запросы родителей мы удовлетворим в полном объеме», – завершила заместитель директора.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 100, комментариев: 0
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