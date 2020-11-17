Житель Сургута пойдет под суд за избиение полицейского. Одному из силовиков 21-летний дебошир сломал нос при попытке сбежать из отдела УМВД. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

Отмечается, что 14 ноября текущего года горожанину сделал замечание участковый. За это молодой человек несколько раз ударил полицейского ногами. Несмотря на это, сургутянина удалось доставить в отдел, но и там он не успокоился – мужчина попытался сбежать, перед этим несколько раз ударив силовика по лицу.

«В связи с подозрением в совершении указанных тяжких преступлений подозреваемый задержан и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении его под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, расследование продолжается», – информируют представители СК Югры.