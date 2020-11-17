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​Работают в любом формате

Сформирован перечень конкурсов и соревнований, которые определят культурно-спортивную жизнь поселений Сургутского района в 2021 году

​Работают в любом формате
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Окончание рабочей недели депутатов района определило заседание Думы, которое состоялось 13 ноября. В этот же день началось заочное голосование по 16 проектам-решений. Среди них, принятие полномочий от Лянтора, в части сноса жилых домов на территории поселения. От Солнечного – в выполнении инженерно-геодезических изысканий на земельных участках, на которых расположены места погребения. Помимо этого, депутаты установили правила землепользования и застройки посёлка Нижнесортымский. А также перечень конкурсов и соревнований, которые сформируют культурно-спортивную жизнь поселений в 2021 году. Председатель районного парламента Анатолий Сименяк выразил надежду, что большая часть мероприятий пройдет в обычном формате, не онлайн.

Что касается самой Думы, дистанцирование на эффективность народных избранников абсолютно не влияет. Анатолий Сименяк кратко рассказал о внутреннем рабочем режиме думцев: «Мы постоянно на связи с жителями и главами поселений. Я на месте занимаюсь проработкой вопросов. Совместно со специалистами администрации обсуждаю и выясняю все вопросы доступными техническими средствами». И поделился планами на ближайшие полтора месяца: «Подготовка к следующему заседанию Думы, завершающему год, будет насыщенной. Мы проработаем ключевые темы – третью корректировку бюджета и принятие нового – на 2021 год. Работа продолжается. Через неделю я еду с рабочим визитом в Нижнесортымский, чуть позже – в Тундрино. В поселениях есть проблемы, требующие участия депутатов. Необходимо обсудить их с главами.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 232, комментариев: 0
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