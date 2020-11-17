Запах дыма в кабине пилота стал причиной экстренной посадки самолета, выполнявшего рейс «Сургут-Москва»

Самолет, вылетевший из Сургута в направлении Москвы (Шереметьево), экстренно сел в Ханты-Мансийске. Воздушное судно отправилось в рейс 17 ноября в восемь часов по местному времени. Во время полета командир воздушного судна почувствовал запах дыма и принял решение об экстренной посадке. В 9.20 «Аэрбас-320» компании «Аэрофлот» успешно сел в аэропорту столицы Югры. На борту авиалайнера находились 60 пассажиров и 2 члена экипажа. Никто не пострадал.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Следователями Уральского СУ на транспорте СКР организована процессуальная проверка.