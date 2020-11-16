Молдаване из Сургута приняли участие в выборах вдали от родной страны

В минувшее воскресенье прошел второй тур выборов президента Молдавии. В Сургуте был организован один из 17 избирательных участков по всей России (и единственным участком во всем УрФО), организовавших избирательные участки для молдаван, проживающих за пределами родины. Возможность отдать голос за своего кандидата на пост главы маленького государства Восточной Европы подданным Молдовы подарили земляки – представители молдавской диаспоры.

«Выборы организовала Центральная избирательная комиссия республики. В городе участок для голосования был размещен в «Доме журналистов» историко-культурного центра «Старый Сургут», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Явка составила 254 человека, для них подготовили бюллетени как на русском, так и на родном языке. Отмечается, что этот показатель составляет чуть более пяти процентов от общего числа проживающих на территории Сургута молдаван: по последним данным, порядка 5000 граждан «виноградной» республики живет в одном из крупнейших городов Югры.

Несмотря на сравнительно небольшое количество голосующих, выборы проходили с соблюдением всех требований безопасности, продиктованных нынешней эпидемиологической ситуацией в мире. «Всем избирателям при входе на участок выдавались перчатки и маски, измерялась температура тела. В течение дня проводили дезинфекцию печатей и ручек. В помещении был размещен очиститель воздуха. Никаких проблем не возникало, все прошло согласно регламенту», – поделилась с корреспондентом siapress.ru председатель молдавской диаспоры Лидия Селезень.

Отметим, что в большинстве своем местные молдаване голосовали за Игоря Додона – 219 человек, 33 избирателя отдали предпочтение Майе Санду, два бюллетеня были испорчены.