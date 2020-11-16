Жителя Сургута оштрафовали за размещение в соцсети двух юмористических роликов о Гитлере

Жителя Сургута оштрафовали на одну тысячу рублей за то, что он опубликовал на персональной странице в социальной сети два юмористических ролика «Гитлер и Крым» и «Гитлер и Сталин». На постановление Сургутского городского суда обратило внимание «МБХ медиа».

Оба ролика, один из которых является выдержкой из фильма «Бункер», а второй анимацией, где разыгрывается сцена встречи Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, размещены в свободном доступе на YouTube. Однако суд посчитал, что, разместив их на своей странице, сургутянин совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«В просмотренных видео демонстрация нацистской атрибутики не формирует у просматриваемых лиц негативного отношения к идеологии нацизма, художественным или историческим фильмом не является, то есть содержит признаки демонстрация идеологии нацизма публично через социальную сеть «YouTube», – говорится в постановлении суда.