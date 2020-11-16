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​Сургутянин осужден за размещение роликов о Гитлере, находящихся в свободном доступе

Жителя Сургута оштрафовали за размещение в соцсети двух юмористических роликов о Гитлере

​Сургутянин осужден за размещение роликов о Гитлере, находящихся в свободном доступе
Фото: pixabay.com

Жителя Сургута оштрафовали на одну тысячу рублей за то, что он опубликовал на персональной странице в социальной сети два юмористических ролика «Гитлер и Крым» и «Гитлер и Сталин». На постановление Сургутского городского суда обратило внимание «МБХ медиа».

Оба ролика, один из которых является выдержкой из фильма «Бункер», а второй анимацией, где разыгрывается сцена встречи Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, размещены в свободном доступе на YouTube. Однако суд посчитал, что, разместив их на своей странице, сургутянин совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«В просмотренных видео демонстрация нацистской атрибутики не формирует у просматриваемых лиц негативного отношения к идеологии нацизма, художественным или историческим фильмом не является, то есть содержит признаки демонстрация идеологии нацизма публично через социальную сеть «YouTube», – говорится в постановлении суда.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 364, комментариев: 1
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 17:45
Я считаю, что нужно по аналогии с одной террористической организацией (называть её не буду, скажу только что первые две буквы "ИГ", а последние две "ИЛ", запрещена в Российской Федерации), нужно запретить какое либо упоминание слова "Г-р" (фамилия Политического руководителя Германии в 1933-1945 годах). Так и писать: "Г-р (упоминание запрещено в Российской Федерации)".
Только так!

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