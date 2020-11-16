Неизвестный включил недвусмысленные стоны на онлайн-встрече с главой Сургутского района: трансляцию пришлось продолжать в чате

«Недвусмысленный шум» сорвал онлайн-встречу главы Сургутского района с жителями пгт Белый Яр в ZOOM: неизвестный шутник включил на брифинге эротичные женские стоны, из-за чего общение Андрея Трубецкого с белоярцами пришлось перенести. Об этом сообщает «СургутИнформ–ТВ».

Отмечается, что глава муниципалитета повел себя сдержанно и в спокойной манере попросил отключить все посторонние шумы, однако и это не помогло: помеху удалось устранить только после того, как все участники конференции отключили микрофоны и перешли в чат.

Несмотря на то, что в Югре этот случай единичный, по всей России не редки случаи, когда подобные шутники срывали не только онлайн-встречи, но и уроки: так, в Саратове девятиклассникам вместо лекции по математике злоумышленники включили фильм для взрослых. Такое явление уже успели окрестить «зумобумингом», а создатели приложение стали усиливать меры безопасности от хулиганства.