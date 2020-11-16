В ДТП под Сургутом погибли два человека

В понедельник, 16 ноября, около восьми утра на втором километре автодороги «Федоровский – Тром-Аган» в Сургутском районе в ДТП погибли двое мужчин.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения. В результате происшествия водитель и пассажир погибли до приезда медиков», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.