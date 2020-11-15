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​Крупнейшая авиакомпания Югры встанет на крыло «Победе»

В Utair заявили о планах стать ультра-лоукостером

​Крупнейшая авиакомпания Югры встанет на крыло «Победе»
Фото: utair.ru

В авиакомпании Utair рассматривают возможность перехода на модель ультра-лоукостера. Об этом заявил вице-президент по управлению сетью и парком перевозчика Дмитрий Белоконь.

«Какие-то шаги на пути к «полулоукостовой» модели мы делали: внедряли безбагажные тарифы, отказывались от питания на борту. Все эти меры направлены на сокращение костов», – цитирует представителя компании «Интерфакс».

Сегодня по модели лоукостера в России работает только «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Победа». В Utair начали внедрять элементы работы бюджетной авиакомпании с 2016 года, когда в авиакомпании отказались от бесплатного питания на борту и ввели новую линейку тарифов.

Отказ от предоставления бесплатного питания на коротких рейсах объяснили возможностью снижения базовой стоимости перевозки. «На наш взгляд, принцип разделения стоимости услуг позволяет учесть интересы различных групп пассажиров, предоставив им свободу выбора тех сервисов и услуг, которыми они предполагают воспользоваться», – отмечал тогда президент «ЮТэйр» - Пассажирские авиалинии» Алексей Будник. Новая линейка тарифов («Бизнес», «Гибкий», «Стандарт» и «Лайт») также предполагала, что у пассажиров будет возможность самостоятельно выбирать опции и услуги, включенные в стоимость авиаперевозки.

С 2019 года по поручению правительства Югры Utair разрабатывает новую маршрутную сеть для улучшения транспортной доступности в округе. Решение развивать авиасообщение внутри домашнего региона было принято после того, как глава округа Наталья Комарова заявила, что власти Югры готовы сделать все, чтобы авиакомпания Utair продолжила работу.

Акционерами авиакомпании Utair являются Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Контрольный пакет (50,1%) принадлежит АО «АК-инвест» – «дочка» НПФ «Пенсионный выбор», в прошлом принадлежавшая НПФ «Сургутнефтегаз».

Utair входит в десятку крупнейших авиакомпаний России.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 1428, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 12:30
Видно мартиросов похудел
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:02
Ну и какие перспективы? Долги? Коронавирус? Какой внятный выход есть у топ-менеджеров и акционеров? На днях завершил последний полёт ТУ-154 в Якутии. Эпоха советских магистральных лайнеров ушла в прошлое. Теперь одни «Боинги» и «Эйрбасы» с их экономичными двигателями. И какой эффект от того, что они мало «жрут» керосина? Если поставщики постоянно повышают цены на керосин?В Аэрофлоте советском аэрокеросина было как «грязи» и никаких проблем. И цены были на авиабилеты доступные любимому гражданину и летали в каждую «деревню». А потому, что парк воздушных судов был отечественный. Хоть и «шумели» двигателя и «жрали» много керосина. А теперь вот Utair покупает или берет в лизинг ВС и попадает в долговую яму. Плюс своими покупками поддерживает иностранную авиапромышленность. И все равно еле-еле концы с концами сводит. Вот уж на что «Трансаэро» была примером частной авиакомпании и в результате и она пошла по «миру с сумой». Наши пилоты разбегаются туда, где больше платят, в тот же Китай. А ведь еще недавно наша страна была крупнейшей аваидержавой со свой авиапромышленностью. А сейчас этот МС-21 или ИЛ-114 уже несколько лет «мусолят» и никакого толку нет, на самом деле. Вот вам и частный бизнес в авиаперевозках! Вот этот частный бизнес легко перекинулся на покупку иностранных судов, уничтожив свою авиапромышленность. Поэтому все разговоры о частном бизнесе, как об эффективном способе экономики, конкретно в России, не прошёл проверку временем. Вот нам, сургутянам, навязывают тепловую концессию а-ля «СТС-Корпорация», частной «конторы», неких иностранных граждан, с их «компетенцией». А какая у них «компетенция»? Не говорят. Скорее «компетенция» выжать все из тепловой системы и отдать городу «железо», а все что построят взять в свою собственность. Вот и вся «компетенция» на деньги граждан Сургута. Частные авиакомпании тоже «приватизировали» советский Аэрофлот с благой целью, а в результате сотни мелких компаний, выжав то что можно испарились. А оставшиеся крупные испытывать финансовые трудности и порой находятся на грани банкротства. Тут хоть государство помогает. А если бюджет не помогает? Что банкротство? Похоже да. Хоть в авиаперевозках, хоть в тепловых концессионных сетях. «Бизнес и ничего личного».
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