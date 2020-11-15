В Utair заявили о планах стать ультра-лоукостером

В авиакомпании Utair рассматривают возможность перехода на модель ультра-лоукостера. Об этом заявил вице-президент по управлению сетью и парком перевозчика Дмитрий Белоконь.

«Какие-то шаги на пути к «полулоукостовой» модели мы делали: внедряли безбагажные тарифы, отказывались от питания на борту. Все эти меры направлены на сокращение костов», – цитирует представителя компании «Интерфакс».

Сегодня по модели лоукостера в России работает только «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Победа». В Utair начали внедрять элементы работы бюджетной авиакомпании с 2016 года, когда в авиакомпании отказались от бесплатного питания на борту и ввели новую линейку тарифов.

Отказ от предоставления бесплатного питания на коротких рейсах объяснили возможностью снижения базовой стоимости перевозки. «На наш взгляд, принцип разделения стоимости услуг позволяет учесть интересы различных групп пассажиров, предоставив им свободу выбора тех сервисов и услуг, которыми они предполагают воспользоваться», – отмечал тогда президент «ЮТэйр» - Пассажирские авиалинии» Алексей Будник. Новая линейка тарифов («Бизнес», «Гибкий», «Стандарт» и «Лайт») также предполагала, что у пассажиров будет возможность самостоятельно выбирать опции и услуги, включенные в стоимость авиаперевозки.

С 2019 года по поручению правительства Югры Utair разрабатывает новую маршрутную сеть для улучшения транспортной доступности в округе. Решение развивать авиасообщение внутри домашнего региона было принято после того, как глава округа Наталья Комарова заявила, что власти Югры готовы сделать все, чтобы авиакомпания Utair продолжила работу.

Акционерами авиакомпании Utair являются Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Контрольный пакет (50,1%) принадлежит АО «АК-инвест» – «дочка» НПФ «Пенсионный выбор», в прошлом принадлежавшая НПФ «Сургутнефтегаз».

Utair входит в десятку крупнейших авиакомпаний России.