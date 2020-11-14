Участок земли между домами № 1 и 21 по улице Восход в Сургуте отдали под жилую застройку

Жители Сургута попросили местные власти организовать сквер на улице Восход (между домами № 1 и 21).

«Мы настоятельно требуем обустроить там сквер c лавочками, дорожками, освещением, ухоженными газонами, деревьями и кустами. Категорически против возведения на этом месте еще одной высотки. Городу нужны скверы!» — написали жители микрорайона на портале «Твой Сургут».

Однако сбыться пожеланиям горожан не суждено — чиновники уже отдали эту землю под застройку.

«На данную территорию постановлением администрации города утверждена корректировка проекта планировки микрорайонов 1,2,4 и разработка проекта межевания в части участка, предоставленного по договору развития застроенных территорий ОАО «Завод Промстройдеталей». На данной территории запланировано строительство двух многоэтажных домов», — сообщил в ответе на просьбу замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.