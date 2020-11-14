Полноценный ремонт дороги у дома на 50 лет ВЛКСМ, 10, в Сургуте должны частично оплатить сами жители

Жалобы на разбитый проезд к Сургутскому педуниверситету на 50 лет ВЛКСМ поступают чиновникам регулярно, но воз и ныне там. Полноценный ремонт дороги должны частично оплатить жители дома №10, так как именно им принадлежит эта территория. Однако собственники квартир софинансировать работы по благоустройству не спешат.

«Жильцы должны выступить инициативной группой, но жители нашего дома в основном преклонного возраста и им не хочется в этом участвовать, аргументируя, что проездом пользуются школа, сад, университет», — написала на портале «Твой Сургут» одна их жительниц дома, попросив власти решить вопрос.

Чиновники в ответ сообщили, что летом 2021 года проезд ждет ямочный ремонт.