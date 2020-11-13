В Анатолий Сименяк провел рабочую встречу в онлайн-режиме с заместителями главы Сургутского района

Сегодня председатель Думы района Анатолий Сименяк провёл 32 заседание районного парламента. В отличие от сентябрьской встречи – в этот раз работа прошла в дистанционном формате. В зале также присутствовали два докладчика: заместители главы района – Татьяна Османкина и Максим Нигматуллин. Депутатский корпус голосовал в режиме ВКС. На прямом подключении 12 глав поселений следили за ходом работы парламентариев.

Среди ключевых пунктов – проработка Устава Сургутского района. Надо отметить, что это решение стало 1000-м по счёту, принятым VI созывом Думы муниципального образования. В целом, в основной документ было внесено 13 правок. Одна из них – от жителя, в части приведения одного из пунктов Устава в соответствие со 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Отрадно, что наши земляки вносят свой вклад в развитие района, может, и не глобальный, но нельзя сказать, что не существенный.

Объём основных изменений Устава относился к порядку поддержки населением инициативных проектов. Такой формат сотрудничества власти и жителей показал свою эффективность. Люди предлагают и голосуют за те изменения, которые хотели бы видеть у себя в поселении. В итоге бюджетные средства расходуются результативно: деньги выделяются на то, что действительно необходимо. К тому же, этим власти района привлекают граждан к финансовому и трудовому участию по решению вопросов своего поселения.

Положительных примеров в районе достаточно. В Лянторе, например, появились новые зеленые зоны: набережная, парк. В ряде поселений благоустроены придомовые территории: установлено освещение и видеонаблюдение, детские игровые комплексы и т.д. Ещё из примеров – летом были профинансированы 5 молодёжных инициатив патриотического характера по восстановлению памятных знаков Великой Отечественной войны, развитию добровольчества и другие.