Сургутнефтегаз увеличивает поддержку экономики Зауралья

Сургутнефтегаз готов к расширению сотрудничества с курганскими заводами. Об этом заявил заместитель главного инженера – начальник технического управления компании Данил Олейник на совещании, которое провел заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

В прошлом году Сургутнефтегаз выразил готовность закупать оборудование у зауральского предприятия Курганхиммаш. С тех пор, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, сотрудничество Сургутнефтегаза с промышленным комплексом Зауралья продолжалось. По данным Kurganfm.ru, с января по август 2020 года нефтяной компанией было закуплено у курганских заводов продукции на общую сумму 583 миллиона рублей.

В пресс-службе главы региона подчеркивают, что это стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Вадима Шумкова с руководством ПАО «Сургутнефтегаз».

«По итогам достигнутых губернатором Вадимом Шумковым договоренностей с руководством ПАО «Сургутнефтегаз» представители компании в прошлом году приезжали в регион, чтобы на месте ознакомиться с потенциалом наших предприятий, представители курганских заводов выезжали на рабочие площадки компании, чтобы лучше изучить требования, предъявляемые к закупаемому оборудованию. Результатом стало заключение новых контрактов и расширение списка курганских заводов, которые поставляют Сургутнефтегазу свою продукцию», – отметили в пресс-службе губернатора.

Сейчас свою продукцию нефтяной компании поставляют ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Экохит», ОАО «Завод «Старт», АО «Курганский завод электромонтажных изделий» и ПАО «Курганмашзавод». Еще ряд предприятий региона рассчитывают заинтересовать компанию своей продукцией.