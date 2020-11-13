В Сургуте горожане пожаловались на режим работы светофоров на перекрестке возле ТРЦ «Союз»

Сургутяне пожаловались на режим работы светофоров на перекрестке улицы 30 лет Победы – проспекта Пролетарского – проспекта Мира. При повороте налево, направляясь с улицы 30 лет Победы со стороны ГРЭСа в сторону Пролетарского проспекта, водителям необходимо пропустить встречный поток машин. При этом движение на этом перекрестке настолько интенсивное, особенно в часы пик, что повернуть возможно только после того, как загорелся красный сигнал. В это время на пути водителя появляются пешеходы, для которых уже горит зеленый. Горожане считаю, что такой принцип настройки светофора создает аварийные ситуации.

В УМВД России по г. Сургуту рассказали, что светофоры на данном перекрестке настроены в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р 52289-2019. Также в полиции пояснили, что движение пересечении трех дорог возле ТРЦ «Союз» оптимизировано в целях предотвращения очага аварийности: в 2020 году на этом участке дороги не зафиксировано ни одного учетного ДТП. По новому стандарту светофор заработал в декабре 2019 года. До этого времени здесь было место концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Относительно ситуации, которая складывается при повороте в сторону Пролетарского проспекта, начальник сургутского УМВД Руслан Кондрашов пояснил: «При соблюдении правил дорожного движения безопасность обеспечена. При повороте налево водители транспортных средств обязаны уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает».