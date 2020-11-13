В Сургуте дети нарушают режим самоизоляции, скитаясь по крыше торгового центра

В Сургуте дети слепили снеговика на крыше торгового центра «Новый мир». Бдительные горожане нередко замечают, что крыша магазина стала местом притяжения для несовершеннолетних. При этом такое времяпрепровождения может стать опасным для детей, – сообщает подписчик К-информ: «Все чаще крыша становится любимым местом детей! На замечания не реагируют. Родители, заберите своих детей с крыши магазина «Новый мир». Там находятся кондиционеры под напряжением и куча проводов. И объясните детям, что на крыше им делать не чего».

Напомним, что в Югре по-прежнему действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также последним постановлением губернатора от 3 ноября введен запрет на пребывание детей вне дома без сопровождения родителей: «Родителям (законным представителям) детей в возрасте до 14 лет не допускать их нахождение без своего сопровождения в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) организаций, реализующих услуги в сфере торговли, общественного питания, за исключением следования в организации, осуществляющие образовательную деятельность».