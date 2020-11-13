В поселке Угут нашли тело утопленника

В Сургутском районе в проруби утонул мужчина. Его тело обнаружили спасатели в полынье. Инцидент произошел накануне, 12 ноября, в поселке Угут.

«Спасатели выезжали на озеро Каньямино в п. Угут по сообщению: требуется оказать помощь в поиске утонувшего мужчины 1976 года рождения. Прибыв к месту поисков, спасатели обнаружили в полынье тело мужчины, передали его сотрудникам полиции», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Представители экстренных служб отмечают, что в регионе из-за наступившего осенне-зимнего сезона учащаются случаи гибели и травм на водоемах, едва покрывшихся льдом. Спасатели просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.