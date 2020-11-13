В Сургуте собирают волонтеров на поиски 16-летней девушки

В Сургуте собирают волонтеров на поиски 16-летней Айданы Кулижановой. Девушка днем 12 ноября ушла гулять из дома в поселке Кедровый-1. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно. Сбор волонтеров ведет отряд «Поиск Пропавших Людей — Югра».

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавого телосложения, каштановые волосы до поясницы, карие глаза.

Была одета в черную куртку до колен с капюшоном, черный шарф, джинсы «скини» синего цвета, белые кроссовки на высокой платформе.

Напомним, на прошлой неделе 15-летняя девушка пропала в поселке Барсово Сургутского района. Она вернулась домой после трехдневного отсутствия.