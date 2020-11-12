Вопросы о COVID-19 и об ограничительных мерах горожане теперь могут задать на портале «Твой Сургут»

На местном портале для жалоб «Твой Сургут» сделали отдельную категорию для вопросов, связанных с COVID-19 и ограничительными мерами. Об этом сообщают представители городской мэрии на официальной странице во «ВКонтакте».

«Все вопросы, связанные с COVID-19 Вы можете направлять на портал. При обращении просим обязательно указывать контактный телефон и поликлинику, к которой Вы прикреплены – это позволит нашим специалистам быстрее и качественнее отрабатывать проблемы», – отметили в пресс-службе администрации.