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Забытый район: жители 28А микрорайона застыли в ожидании благоустройства дворов

В Сургуте с приходом зимы обострилась проблема разбитых дворовых проездов

Забытый район: жители 28А микрорайона застыли в ожидании благоустройства дворов
Фото: siapress.ru

В социальных сетях то и дело чуть ли не каждую неделю появляются жалобы на огромные лужи во дворах, под которыми скрываются заледенелые рытвины. Однотипные фото и видеопубликации от подписчиков появляются в «К-информ». В одном из таких постов сургутяне пишут: «30 лет Победы 44/4 перед магазином. В том году приехали, в эти ямы положили асфальт, сверху ковшом немного примяли и всё. Асфальт сбежал из этим ям и лёг возле них. Такие бугорки теперь. Когда ложится снег, они становятся ещё выше. Ни пройти ни проехать. Зимой особенно страшно сломать ногу».

В Сургуте это отнюдь не частная проблема одного-двух дворов. В ремонте нуждаются 122 территории. Это только те, что уже стоят на очереди и вошли в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». Это значит, что на этих объектах уже проведены собрания собственников жилья – они готовы вкладываться. Муниципальная программа предполагает, что им придется взять на себя часть расходов по ремонту двора – от 0 % до 20 %.

В числе готовых к благоустройству и жители 28А микрорайона. Если смотреть объективно, здесь не осталось ни одного живого заезда в квартал. А возле 24 дома на Мелик-Карамова круглый год стоит вода. Яма практически во всю ширину дороги достигла такой глубины, что ей уже можно дать географическое название и отметить на карте. Более того, вода отрезала путь к общеобразовательному учреждению – сургутской школе с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. А это один из критериев первоочередности ремонта: «Очередность зависит от ряда критериев: это дата подачи заявки, уровень софинансирования, техническое состояние объекта, смежно расположенные территории и наличие рядом образовательных учреждений», – пояснила начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства Анна Панфилова.

Однако темпы ремонта сургутских дворов и межквартальных проездов напрямую зависят от финансирования. И, к сожалению, приоритеты зачастую расставляют не в пользу городских окраин. Такой довод привел Василий Птицын, депутат думы Сургута: «К сожалению, этот район «Черного мыса» и все остальные прилегающие территории всегда остаются на потом, а значит на «никогда».

Проект благоустройства дворовых территорий и проездов в микрорайоне 28А был разработан в 2017 году. «Собрания проводили с жильцами домов нашего микрорайона, когда готовили проект – в 2017 году. Все сдали. Мы в какой-то очереди были 25-ые, а сейчас даже не знаю, что с этим списком», – рассказала председатель ТОСа №10 Анна Плескачева.


На данный момент определяются и ранжируются списки дворов для благоустройства на 2021 год. По заявлениям чиновников, в следующем году сделают упор именно на восстановление внутриквартальных проездов. Сургутские дворы ждет глобальный ремонт. Списки в администрации пообещали огласить в ближайшую неделю, после того как в думе пройдут комитеты по распределению финансов.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 271, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 16:11
Может хватит миллиард каждый год тратить "в никуда"?
Дороги в городе ремонтируем и ремонтируем, весной - опять в тоже что было и раньше превращаются они. Взять один год и отремонтировать все дворы! Просто все деньги на ремонт дворов потратить.. год можно и потерпеть городским дорогам ..
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:49
Действительно, на магистральные дороги тратим от 400 млн рублей (что,плачем мало!) до 1 млр рублей и более (что хватает дотерпеть до следующей весны). А дворовым территориям такие деньги и не снились. Может на следующий год в Сургуте объявить «Годом благоустройства дворовых дорог». А? Может потерпим один год в самоизоляции без ремонта этих ненасытных пожирателей бюджетных средств?
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