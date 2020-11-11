Новый начальник УМВД Югры отметил профессиональный праздник в Сургуте вместе с губернатором

Новый начальник Управления МВД по Югре Дамир Сатретдинов отметил День сотрудника органов внутренних дел РФ в Сургуте. В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор округа Наталья Комарова и главы муниципалитетов. На празднике традиционно были вручены награды и присвоены специальные звания сотрудникам ведомства, сообщает пресс-служба полиции Югры.

«К сотрудникам органов внутренних дел предъявляются высокие профессиональные требования как со стороны государства, так и со стороны граждан. Судя по отзывам югорчан, вы им соответствуете. Граждане обращаются к вам за помощью, доверяют. В условиях пандемии югорские полицейские работают с еще большей отдачей, пресекают угрозы жизни, здоровью граждан, их имуществу, стоят на страже национальной безопасности», – отметила губернатор, предваряя церемонию.

Как ранее сообщал siapress.ru, посещение Сургута стало первым визитом нового главного полицейского региона в муниципальное подразделение. Будут ли продолжены рабочие поездки – не сообщается.

Дамир Сатретдинов возглавил УМВД по Югре 6 октября. На этом посту он сменил Василия Романицу, который управлял ведомством с 2011 года.