Председатель Думы Сургутского района проинспектировал выполнение ремонта в школах Лянтора

Ремонт в детских образовательных и спортивных учреждениях всегда на особом контроле у председателя районной Думы Анатолия Сименяка. В ходе очередного рабочего визита в Лянтор он посетил среднеобразовательную школу № 6 и спортивную школу № 1.

«Каждый раз приезжая в СОШ № 6, я вижу ее преображение. Еще раз убеждаюсь, что никогда не стоит соглашаться на меньшее. Всегда надо ставить высокую планку и амбициозные задачи. В 2017 году я обратил внимание на неудовлетворительное состояние здания.Точнее, что проведенного капитального ремонта было недостаточно. Рассчитав все необходимые работы, масштаб и суммы оказались внушительными. Но разбив ремонт на 6 этапов (с 2018 по 2023 год) – реализация стала возможна», - сказал председатель районной Думы Анатолий Сименяк.

Депутаты уже три года курируют масштабное преображение образовательного учреждения. За это время на его обновление выделено порядка 58 млн рублей из муниципального бюджета. Половина из запланированного объема работ уже выполнена. Обшит и утеплен фасад, отремонтированы кровля и крыльцо, часть туалетных комнат, заменены окна.

Анатолий Сименяк оценил результаты работы этого года, а именно ремонт части помещений в начальной школе, сантехнические и электромонтажные работы в подвале, замену трубопроводов тепловодоснабжения. Все выполнено качественно и в установленные сроки.

И.о. директора школы Галина Александровна Ядрошникова, отметила, что выпускники приходят и не узнают школу. Настолько стал краше и современнее ее внутренний и внешний вид.

Впереди еще 3 года капитального ремонта ориентировочно на 50 млн рублей. Работы продолжатся летом 2021 года, когда дети уйдут на каникулы.

Привели в порядок и спортивную школу № 1. Анатолий Петрович знает там каждое помещение, не один год занимался там сам и тренировал других. Летом в здании впервые за 18 лет провели капитальный ремонт на сумму 9,5 миллионов рублей. На эти средства починили кровлю и заменили все оконные блоки, обновили системы водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения.

В школе создали комфортные условия для маломобильных граждан, которые занимаются адаптивной физкультурой. Для них переоборудован туалет и установлен пандус. По словам районного парламентария Анатолия Сименяка, сделав среду доступнее, люди с ограниченными возможностями смогут направить усилия не на бытовые трудности, а, как вариант, на достижения в адаптивном спорте.

В 2022 году планируется направить еще 7 миллионов рублей на комплексный ремонт помещений с заменой сантехнического оборудования.

В завершение осмотра объектов председатель районной Думы отметил работу подрядчика: «Ремонт обеих школ проводил ООО «РемСтройБизнес». Исполнитель проявил себя хорошо, не подвел нас. Все выполнено качественно и в установленные сроки. Побольше бы таких партнеров!».