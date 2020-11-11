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​Отравились наркотиком? Следователи Сургута разбираются в загадочной гибели трех человек

В Сургуте за сутки три человека умерли от отравления неизвестным веществом

​Отравились наркотиком? Следователи Сургута разбираются в загадочной гибели трех человек

За минувшие сутки в Сургуте при невыясненных обстоятельствах скончались три человека. По предварительным данным, они умерли от отравления наркотиками. Сейчас проводятся экспертизы, которые установят точную причину смерти. Кроме того, следователи ищут источник распространения наркотических веществ.

«Около полуночи 10 ноября в квартире одного из домов по улице Губкина обнаружены тела 25-летнего мужчины и 21-летней девушки. При осмотре у обоих выявлены признаки, которые могут свидетельствовать об отравлении синтетическим наркотическим веществом. Днем, за несколько часов до этого, в подъезде между 12 и 13 этажами одного из домов по улице Университетская жильцами обнаружено тело 34-летнего мужчины также с признаками отравления наркотическим веществом», – рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По данным К-Информ, погибшая молодая пара снимала квартиру на улице Губкина, 3. Парень недавно освободился, отбыв срок за грабеж. Накануне вечером у них были гости, а весь следующий день молодые люди не выходили на связь ни с друзьями, ни с родственниками. Когда девушка не вышла на работу, близкие обратились к хозяину квартиры. Когда дверь открыли, молодые люди были уже мертвы.

О личности 34-летнего мужчины и обстоятельствах его гибели на данный момент ничего неизвестно.

Это не первый случай смертельного отравления психоактивными веществами в Сургуте этой осенью. В сентябре при похожих обстоятельствах скончался 15-летний подросток, его подруга была госпитализирована.

Напомним, что в 2014 году в Сургуте 134 человека обратились за медицинской помощью по факту отравления наркотическим веществом, три горожанина умерли. Тогда по всей стране новым видом «спайсов» отравились более 700 человек, 25 — погибли.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 255, комментариев: 0
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