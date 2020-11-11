В Сургуте проверили стоимость и наличие средств индивидуальной защиты в аптеках

Результаты мониторинга фармточек опубликовали на официальном сайте администрации Сургута. В таблице отражена информация о стоимости масок и перчаток, общем количестве их запасов, наименование аптеки и адрес. Проверили как крупные фармацевтические сети, так и местные аптечные точки.

Минимальная стоимость маски составляет 4,90 рубля. Максимальная цена одного средства индивидуальной защиты органов дыхания доходит до 110 рублей. Во всех ста проверенных аптеках маски имелись в наличии. При этом общий запас в них насчитывается больше 130 тысяч единиц. С перчатками дело обстоит несколько иначе: в 35-ти фармточках их вовсе нет в продаже. По результатам мониторинга, стоимость одной пары перчаток варьируется от 4,5 до 77 рублей. Также в таблице отражено общее количество медицинских перчаток на складах сургутских аптек из числа проверенных – чуть меньше 60-ти тысяч.