Сургут к Новому году украсят герои Союзмультфильма

Администрация Сургута объявила аукцион на новогоднее украшение города. Начальная цена лота – 12,3 миллиона рублей. Средства будут выделены из городской казны.

Основными темами праздничного оформления станут юбилеи «Союзмультфильма» и ХМАО-Югры. Согласно документации закупки, на новогодних площадках разместят семь малых, семь средних и две больших горки, лабиринт и 35 различных скульптур. Всего будет обустроено семь площадок - те же, что и в прошлом году.

«На каждом месте установки нескольких скульптур должен быть предусмотрен индивидуальный сюжет по мотивам отдельно взятого мультипликационного фильма или нескольких, наиболее известных ранее и популярных на данный момент произведений анимации объединения «Союзмультфильм» и лучших кинокомпаний мира», – уточняется в техзадании.

Заявки от компаний, которые готовы подготовить экономическую столицу Югры к Новому году, принимаются до 13 ноября. Открыть ледовый городок планируют после 15 декабря.