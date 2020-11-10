Кибердружинники СурГУ приняли участие в федеральном мероприятии по профилактике экстремизма

Активисты Сургутского государственного университета присоединилась к федеральному мероприятию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!». В рамках проекта с 26 октября по 2 ноября были проведены встречи со студентами средних и высших профессиональных организаций. Круглые столы и тематические лекции проводили совместно с центром по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО – Югре.

Кибербезопасность на сегодняшний день актуальна как никогда, поэтому университетская кибердружина всегда на страже. Так, за период с мая по декабрь 2019 года активисты обнаружили 376 подозрительных материалов террористической направленности. А с января по август текущего года – 278. «Есть отобранные подозрительные материалы, мы их проверяем; либо в Интернете находим самостоятельно организации, деятельность которых запрещена в России, и шерстим Интернет на предмет упоминания: кто, что пишет про них, кто агитирует. Делаем скриншот таких сайтов и отправляем в центр по противодействию экстремизму УМВД России», - поделилась куратор студенческой волонтерской организации «Кибердружина СурГУ» Наталья Гребнева.