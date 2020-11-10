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​Кибердружина СурГУ на страже безопасности

Кибердружинники СурГУ приняли участие в федеральном мероприятии по профилактике экстремизма

​Кибердружина СурГУ на страже безопасности
Фото: vk.com/surgu

Активисты Сургутского государственного университета присоединилась к федеральному мероприятию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!». В рамках проекта с 26 октября по 2 ноября были проведены встречи со студентами средних и высших профессиональных организаций. Круглые столы и тематические лекции проводили совместно с центром по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО – Югре.

Кибербезопасность на сегодняшний день актуальна как никогда, поэтому университетская кибердружина всегда на страже. Так, за период с мая по декабрь 2019 года активисты обнаружили 376 подозрительных материалов террористической направленности. А с января по август текущего года – 278. «Есть отобранные подозрительные материалы, мы их проверяем; либо в Интернете находим самостоятельно организации, деятельность которых запрещена в России, и шерстим Интернет на предмет упоминания: кто, что пишет про них, кто агитирует. Делаем скриншот таких сайтов и отправляем в центр по противодействию экстремизму УМВД России», - поделилась куратор студенческой волонтерской организации «Кибердружина СурГУ» Наталья Гребнева.


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Сегодня в 18:21, просмотров: 259, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 18:54
Мне стыдно по испански.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:45
С террризмом понятно. А как с активностью «селебрити» и «голубых» в защиту появления в сети видео Дзюбы. Вот Малахов и Лазарев разделись на камеры в сети. С этой-то грязью «кибердружина» как-то борется? А их призывы поддержать Дзюбу- это нормально явление или это воинствующий «терроризм» распоясавшихся аморальных-террористов, требующего Вашего обращения в УМВД. Они развращают наше молодое поколение. Так вот и появляются «антоны макаровы» и «шамсутдиновы». Или как? Ок!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:03
Блин, массовые протесты тоже запрещены в РФ. Надо поосторожнее с их упоминанием. А то настучат и заметут. Потом в тюряге угорать все будут.
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