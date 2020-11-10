У автосалона в Сургуте столкнулись четыре автомобиля

Во вторник, 10 ноября, в 14.00 на улице Рационализаторов в Сургуте столкнулись четыре автомобиля – Volkswagen, Lada Priora, Infiniti и КамАЗ.

«Пострадавших нет», – сообщили корреспонденту siapress.ru в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.

Оформление ДТП заняло несколько часов. Виновник и причины аварии устанавливаются. Очевидцы в группе «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]» во «ВКонтакте» утверждают, что водитель одной из автомашин перед столкновением размахивал флагом из окна. В районе происшествия движение было затруднено.