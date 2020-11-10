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​В Сургуте произошла массовая автоавария

У автосалона в Сургуте столкнулись четыре автомобиля

​В Сургуте произошла массовая автоавария
Фото: vk.com/mdps86

Во вторник, 10 ноября, в 14.00 на улице Рационализаторов в Сургуте столкнулись четыре автомобиля – Volkswagen, Lada Priora, Infiniti и КамАЗ.

«Пострадавших нет», – сообщили корреспонденту siapress.ru в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.

Оформление ДТП заняло несколько часов. Виновник и причины аварии устанавливаются. Очевидцы в группе «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]» во «ВКонтакте» утверждают, что водитель одной из автомашин перед столкновением размахивал флагом из окна. В районе происшествия движение было затруднено.


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Сегодня в 17:59, просмотров: 546, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:11
Пострадавших нет – это главное.

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