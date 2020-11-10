Учреждения спорта Сургута работают с учетом коронавирусных ограничений

Ограничения, связанные с распространением ковида, сильно повлияли на спортивную жизнь Сургута — но не остановили ее. Об этом сегодня рассказал руководитель управления физической культуры и спорта администрации города Михаил Ющенко.

По словам чиновника, тренировочный процесс в учреждениях продолжается: сегодня в нем участвуют 10 911 детей, еще порядка 210 человек не занимаются из-за ОРВИ. «Это четыре процента от общего количества детей, — говорит Ющенко. — Мы следим за ситуацией, и при первых признаках ОРВИ отстраняем детей от занятий. Если у кого-либо из них выявляется COVID-19, на карантин отправляется вся группа и тренерский состав; так, сейчас на карантине семь работников спортивных учреждений».

Каникулы для детей не прошли впустую — за две недели отдыха в городе прошли 18 мероприятий, многие онлайн. Также в виртуальную реальность перенесли первенства по гиревому спорту, по шахматам и ежедневная утренняя гимнастика. Федеральные соревнования, впрочем, продолжают проводиться в традиционном формате — но для того, чтобы в них поучаствовать, участники должны пройти тесты на COVID-10: выехать можно только при отрицательных результатах.

В бассейны, спортзалы и прочие учреждения открыт выход и для обычных горожан — но с особыми условиями: число одновременных посещений здесь сокращено, определены параметры — каково количество посетителей на общую площадь бассейна или зала, за этим показателем строго следят администраторы и тренеры.