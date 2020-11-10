В Сургуте организовали участок для выборов президента Молдавии

Участвовать в президентских выборах Молдавии могут сургутяне — граждане Республики Молдовы. Для них в городе организован избирательный участок в Доме журналистов на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, дом 2, корпус 1).

Напомним, что первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября этого года — по его результатам из восьми кандидатов двое набрали максимальное число голосов: это действующий президент Игорь Додон с показателем 32,61 процента голосов и Майя Санду — председатель партии «Действие и солидарность» обошла соперника с показателем 36,16 процента голосов.

Второй тур выборов назначен на 15 ноября этого года.